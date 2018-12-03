Ülke yangın yeri! Ambulans şoförleri de eyleme başladı

"Bizim memnuniyet yaratacak adımlara ihtiyacımız var ve bu adımlar her bir Fransızın beklediği bir karardan gelmeli: Akaryakıt zamlarının iptali."

"Bu görüşmeden çıkan tek sonuç sorunu parlamentoda tartışma sözü oldu" diyen Wauquiez, sözlerini şöyle sürdürdü:

Fransa'da ana muhalefetteki merkez-sağ Cumhuriyetçi Parti'nin (LR) lideri Laurent Wauquiez, Başbakan Philippe ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin halkın öfkesinin derinliğini anlamada başarısız olduğunu söyledi.

Ambulans şoförleri, sosyal güvenlik sisteminin finansmanıyla ilgili yeni yasanın 80'inci maddesi kapsamında, hastanelerin daha ucuz fiyat veren ambulanslarla çalışmaya başlayacaklarını, bunun da küçük firmaların kapanıp, büyük firmaların ayakta kalmasına yol açacağını savunuyor.

Fransız çevik kuvvet polisi de eylemcilere ağır müdahalede bulunmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar 100'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar arasında 23 polisin olduğu bildiriliyor.

Şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı ise 400'ü aştı.

Eylemlerle bağlantılı kazalarda da 3 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Reuters haber ajansına göre eylemler, Paris'te 1968'den beri görülen en büyük protestolar.

PROTESTOCULAR KİMLER VE NEDEN EYLEM DÜZENLİYOR?

Fransız otomobillerinde en çok kullanılan akaryakıt türü olan mazotun litre fiyatı son 12 ay içerisinde yüzde 23 artış gösterdi. Böylece 2000'lerin başından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Fiyatlardaki artışın temel nedenini hükümetin çevreyi korumak adına fosil yakıt tüketimini caydırıcı hale getirme isteği oluşturuyor.

Son olarak Fransız hükümetinin 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere mazot ve benzinde tekrar fiyat artışına gitme kararı tepki topladı.

Bu karara karşı ilk protesto eylemi 17 Kasım'da düzenlendi ve bu gösteriye 300 binden fazla kişinin katıldığı açıklandı.