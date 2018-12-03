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Ülke yangın yeri! Ambulans şoförleri de eyleme başladı

03.12.2018 17:10 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Sarı Yelekliler protestolarına, ambulans şoförleri de destek verdi. 1 Ekim'de yürürlüğe giren sosyal güvenlik reformunun sağlık sektörüne zarar vereceğini savunan şoförler, Fransa Ulusal Meclisi'ne giden köprü yolunu araçlarıyla kapattı. Paris sokaklarında uzun süre siren sesleri duyuldu.

Ülke yangın yeri! Ambulans şoförleri de eyleme başladı

Ambulans şoförleri, sosyal güvenlik sisteminin finansmanıyla ilgili yeni yasanın 80'inci maddesi kapsamında, hastanelerin daha ucuz fiyat veren ambulanslarla çalışmaya başlayacaklarını, bunun da küçük firmaların kapanıp, büyük firmaların ayakta kalmasına yol açacağını savunuyor.

Ambulans şoförleri, seslerinin yetkililerce duyulmasını istiyor.

Öte yandan Fransa Başbakanı Edouard Philippe, bugün muhalefet lideriyle görüştü.

Fransa'da ana muhalefetteki merkez-sağ Cumhuriyetçi Parti'nin (LR) lideri Laurent Wauquiez, Başbakan Philippe ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin halkın öfkesinin derinliğini anlamada başarısız olduğunu söyledi.

"Bu görüşmeden çıkan tek sonuç sorunu parlamentoda tartışma sözü oldu" diyen Wauquiez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim memnuniyet yaratacak adımlara ihtiyacımız var ve bu adımlar her bir Fransızın beklediği bir karardan gelmeli: Akaryakıt zamlarının iptali."

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'1968'DEN BERİ EN BÜYÜK PROTESTOLAR'

Akaryakıt zammına tepki olarak başlayan protestolarda eylemciler, Paris'in lüks mahallelerinde onlarca aracı ateşe vermiş, pahalı butikleri yağmalamış, zenginlerin evlerine zarar vermişti.

Fransız çevik kuvvet polisi de eylemcilere ağır müdahalede bulunmuştu.

Gösterilerde şu ana kadar 100'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar arasında 23 polisin olduğu bildiriliyor.

Şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı ise 400'ü aştı.

Eylemlerle bağlantılı kazalarda da 3 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Reuters haber ajansına göre eylemler, Paris'te 1968'den beri görülen en büyük protestolar.

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PROTESTOCULAR KİMLER VE NEDEN EYLEM DÜZENLİYOR?

Fransız otomobillerinde en çok kullanılan akaryakıt türü olan mazotun litre fiyatı son 12 ay içerisinde yüzde 23 artış gösterdi. Böylece 2000'lerin başından bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Fiyatlardaki artışın temel nedenini hükümetin çevreyi korumak adına fosil yakıt tüketimini caydırıcı hale getirme isteği oluşturuyor.

Son olarak Fransız hükümetinin 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere mazot ve benzinde tekrar fiyat artışına gitme kararı tepki topladı.

Bu karara karşı ilk protesto eylemi 17 Kasım'da düzenlendi ve bu gösteriye 300 binden fazla kişinin katıldığı açıklandı.

Ancak son dönemde genel olarak hükümetin politikalarından memnun olmayan ve hayat pahalılığından şikayetçi olan kesimlerin de eylemlere katıldığı görülüyor.

İlk etapta sokağa dökülen eylemcilerin önemli bir kısmını araç sürücüleri oluşturuyordu.

Her araçta bulunması zorunda fosforlu sarı yelekleri giydikleri için protestocular da kısa sürede Sarı Yelekliler olarak anılmaya başlandı.

PROTESTOCULAR BELLİ BİR GRUPTAN MI OLUŞUYOR?

Sosyal medya üzerinden duyulan ve giderek büyüyen eylemlere belli bir sendika, grup ya da kişi liderlik etmiyor.

Fransız basınında yer alan haberlerde, eylemlerin kendiliğinden geliştiği ve sosyal medya üzerinden paylaşılan çağrılarla düzenlendiği belirtiliyor.

Ancak hükümet Sarı Yelekliler'e, kendilerini şiddet olaylarını kışkırttıkları iddia edilen "radikal gruplardan" ayrıştırması çağrısı yapıyor. Hükümet yetkilileri ayrıca, eylemcilerin temsilcileriyle masaya oturmak istediklerini de söylüyor.

Fransız hükümeti ülkede olağanüstü hal ilan etme ihtimalini de dışlamıyor.


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Sarı yelekliler protesto ambulans şoförü paris Fransa

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
DARISI BİZİM BAŞIMIZA.FRANSIZLAR 1789 ÖZGÜRLÜK DİRENİŞİNDE BU İŞİN ÖNCÜSÜDÜR.BİRŞEYLER KAZANMAK İÇİN BEDEL ÖDEMEK GEREKLİDİR.50-60 ARABA YANMIŞ.100-150 DÜKKAN CAMI KIRILMIŞ SORUN DEĞİLDİR.
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