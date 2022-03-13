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Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour'a yumurtalı saldırı! Yumurtayı kafasında kırdı

13.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Eric Zemmour, Moissac kentine yaptığı ziyarette yumurtalı saldırıya uğradı. Zemmour'un kafasında yumurta kıran saldırgan gözaltına alındı.

Fransa'da aşırı sağcı aday Zemmour'a yumurtalı saldırı! Yumurtayı kafasında kırdı

Fransız basınında paylaşılan görüntülere göre, Moissac'ta bir kişi, etrafında korumaların olduğu sırada aracından inen Zemmour'a yaklaşarak yumurtayı kafasında kırdı.

Saldırgan, güvenlik güçlerince hızlı şekilde yakalanarak karakola götürüldü.

YUMURTALI SALDIRI SONRASI ZAMMOUR'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Zemmour, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Şiddetin hangi tarafta olduğunu görüyoruz. Demokratik münazarayı kabul etmeyen insanlar var." dedi.

Zemmour, Moissac'ın, ulusal düzeyde yapacaklarının laboratuvarı olduğunu ifade etti.

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Diğer yandan, Montauban Savcılığından yapılan açıklamada, saldırganın emekli çiftçi ve oğlunun engelli olduğu belirtildi.

Saldırganın bu eylemi, engelli çocukların okullarda eğitim görmemesi gerektiğini savunan Zemmour'a tepki göstermek için gerçekleştirdiğini belirttiği aktarılan açıklamada, saldırganın 14 Mart'ta hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

(AA)

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Fransa
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