Fransa'da askeri helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı

Yetkililerden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Bouilh-Devant'ta yerel saatle 16.30 civar\u0131nda askeri helikopterin d\u00fc\u015fmesi sonucu 2 ki\u015finin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fi ve 2'si a\u011f\u0131r 5 ki\u015finin yaraland\u0131\u011f\u0131 belirtildi. \nKazaya ili\u015fkin soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 kaydedildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Koronavir\u00fcs\u00fcn laboratuvar ortam\u0131nda m\u0131 \u00fcretildi? ABD Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131'ndan cevapAlmanya, koronavir\u00fcs \u00f6nlemlerini kademeli olarak kald\u0131racakAlk\u0131\u015flanacak hareket: Evlerinin bah\u00e7esine ihtiyac\u0131 olanlar i\u00e7in kiler kurdular