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Fransa'da askeri helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.04.2020 20:26 | Son Güncelleme

Fransa'nın güneyindeki Bouilh-Devant semtinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Fransa'da askeri helikopter düştü: 2 ölü, 5 yaralı

Yetkililerden yapılan açıklamada, Bouilh-Devant'ta yerel saatle 16.30 civarında askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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