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  4. Fransa’da bankada rehine krizi! Polis alarma geçti

Fransa’da bankada rehine krizi! Polis alarma geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 21:17 | Son Güncelleme

Fransa’nın Le Havre kentinde bir bankada kapanış saatine yakın silahlı bir şahsın 6 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Fransa’da bankada rehine krizi! Polis alarma geçti

Fransa’nın kuzeybatısında bulunan Le Havre kent merkezinde yer alan bir bankada kapanış saatine yakın 34 yaşında olduğu belirtilen silahlı bir şüpheli 6 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

ŞÜPHELİYİ İKNA İÇİN ARABULUCU GETİRİLDİ

Silahlı şahıs, 2 kişiyi serbest bırakırken, olay yerine gelen özel harekat ekiplerinin şüpheliyi ikna etmek üzere ara bulucu getirdiği aktarıldı. Gelen ara bulucunun konuşması ile 2 rehineyi daha bırakan şüphelinin kimseyi yaralamadığı kaydedildi.

Şüphelinin kimliği henüz bildirilmezken 34 yaşında psikolojik sorunları olan biri olduğu ve yetkililerce hafif suçlardan tanındığı ifade edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ve özel harekat ekiplerinin 2 kişiyi daha rehin tutan şüpheliyi ikna çalışmalarına devam ettiği aktarıldı. (İHA)

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