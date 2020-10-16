Fransa'da bıçaklı saldırgan dehşeti! Bir öğretmen kafası kesilerek öldürüldü

Fransa’nın başkenti Paris’teki Yvelines’in Conflans-Sainte-Honorine bölgesindeki bir okulun yakınında yerel saatle 17.00’de kimliği belirsiz saldırgan bir kişinin kafasını keserek öldürmüştü. Kafası kesilen kişinin bir öğretmen olduğu ortaya çıktı.

SALDIRGAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olayın ardından saldırgan Eragny kasabasına doğru kaçtığını sırada polis tarafından yakalanmıştı. Tüm uyarılara rağmen elindeki bıçağı bırakmayan saldırgan, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

"TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞLANTILI CİNAYET" SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILDI

Etkisiz hale getirilen saldırganın üzerinde herhangi bir patlayıcı madde olup olmadığından emin olmak için bölgeye bomba imha ekibi çağırıldı. Terörle Mücadele Ulusal Savcılığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "terör örgütüyle bağlantılı cinayet" ve "terör örgütü suçundan" soruşturma açıldığı duyuruldu.

"İĞRENÇ SALDIRI İLE CUMHURİYETİMİZE SALDIRILDI"

Milli Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu akşam öğretmenlerimizden birine yapılan iğrenç saldırı ile cumhuriyetimize saldırıldı. Ailesi ve kendisini anmak istiyorum. Terörizmin korkunçluklarına karşı tek cevabımız birlik ve sertliğimizdir” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un saldırının yaşandığı bölgeye gitmesi bekleniyor.

Öte yandan Fas'a giden Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise olayın ardından acilen Paris'e dönme kararı aldı.

(İHA / DHA)



