Fransa’da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi

Saldırı, Fransa’nın başkenti Paris’teki Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kimliği açıklanmayan bir saldırganın, bir kişinin başını kestiği ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’in Fas ziyaretini iptal ederek acilen Paris’e dönüş yaptığı aktarıldı.

Polisin başı kesilen kişinin yerini tespit ediği ve ardından yaklaşık 200 metre mesafede şüpheliyi tespit ederek vurduğu duyuruldu.

(DHA)

Fotoğraf: Arşiv

