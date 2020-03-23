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Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! 186 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2020 21:44 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 186 kişi artarak 860'a yükseldi.

Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! 186 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Olivier Veran, düzenlediği basın toplantısında, yakın zamanda bu salgını yenmeyi umduklarını söyledi.

Bu hafta, hastane ve yaşlı bakım evlerine 20 milyon maske dağıtılacağını kaydeden Veran, virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 838 artışla 19 bin 856'ya yükseldiğini belirtti.

Veran, virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 2 bin 82'ye çıktığını aktardı.
Salgın nedeniyle son 24 saatte 186 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 860'a yükseldiğini duyuran Veran, ülkede her gün yaklaşık 5 bin virüs testi yapıldığını, böylece Avrupa'da bu konuda "ortalamanın üstünde" olduklarını vurguladı.

Veran, hastanelerde alarm seviyesinin 2'ye çıkarıldığını söyledi. Ülkede bugün, bir günde kaydedilen en yüksek ölüm ve vaka sayısına ulaşıldı. Bu arada, Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren doktorların sayısı da 5'e çıktı.

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koronavirüs Fransa

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