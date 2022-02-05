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Fransa'da binlerce ölü balık denize bırakıldı! ''Görüntüler şok edici''

05.02.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa açıklarında 3 bin metrekareye yayılmış halde 100 binden fazla ölü mavi mezgit bulundu. Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, görüntülerin şok edici olduğunu ifade ederek, olayla ilgili soruşturma başlatılması talimatını verdi. Girardin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhlalin ispat edilmesi halinde sorumlu armatör hakkında yaptırım uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.

Fransa'da binlerce ölü balık denize bırakıldı! ''Görüntüler şok edici''

Atlas Okyanusu'nun yüzeyi binlerce ölü balıkla kaplandı. Fransa’nın batısında bulunan Biscay Körfezi'nde dünyanın en büyük ikinci balıkçı trolü Margiris Gemisi'nden 100 binden fazla ölü mavi mezgit denize döküldü. Deniz canlılarını korumak için çalışmalar yapan sivil toplum örgütü Sea Shepherd’ın Fransa ofisi, ölü balıkların ülkenin Atlantik Okyanusu kıyısında yaklaşık 3 bin metrekarelik alana yayıldığını duyurarak duruma tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "La Rochelle açıklarındaki Biscay Körfezi'nde şu anda yaşanan durum bu. Dünyanın en büyük ikinci trol balıkçı teknesi olan (Avustralya'da yasak) Margiris de dahil olmak üzere bölgede 4 trol gemisi faaliyet gösteriyor” denildi.

ENDÜSTRİYEL BALIKÇILIĞIN KURBANI OLDU

Deniz yüzeyindeki ölü balıkları tespit eden Sea Shepherd'e göre mavi mezgitler, 4 gemi tarafından bölgede işletilen endüstriyel balıkçılığın kurbanı oldu. Sea Shepherd Fransa Lideri Lamya Essemlali, bu balıkların hedeflenmediğini, devasa ağlara yakalandıklarını ve gemide yer kaplamamaları için tekrar denize atıldıklarını iddia etti.

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''ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY''

Ancak Sea Shepherd'ın suçladığı 4 gemiden biri olan Margiris, suçlamaları reddederek olayın "kaza" olduğunu açıkladı. Gemi adına Pelajik Dondurucu-Trol Birliği (PFA) tarafından yapılan açıklamada, "Margiris gemisinin ağının ucundaki yırtık nedeniyle bir miktar mavi mezgit istemsiz olarak denize bırakıldı. Avrupa mevzuatına göre olay ve yakalanan miktarlar gemi seyir defterine kaydedilerek, gemi defterine rapor edilmiştir. Olay, geminin kayıt ülkesi olan Litvanya'daki yetkililere bildirildi" denildi. Ağ yırtılması sonucu yaşanan sızıntının 'çok nadir görülen bir olay' olduğu belirtildi.

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SORUŞTURMA TALİMATI

Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin ise ölü balıkların yer aldığı görüntüleri şok edici olarak nitelendirerek, soruşturma açılması talimatını verdi. Girardin, olayın seyir defterine bildirildiğini teyit ederken, yine de idari soruşturma talep etti. Girardin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhlalin ispat edilmesi halinde sorumlu armatör hakkında yaptırım uygulanacaktır” ifadelerine yer verdi.

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(İHA)

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Fransa
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