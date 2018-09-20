Fransa’da bir şehri kelebek bastı

Fransa’nın İsviçre sınırında bulunan Jura bölgesinde kelebek istilası herkesi şaşırttı. Her yıl ilaçlama yaptığı öğrenilen yetkililer bu yıl ilaçlama yapmayınca bölgeyi kelebekler istila etti.

Meşe ağaçlarına geldiği bildirilen kelebekler bölgedeki hayatı felç etti. Bölge sakinleri evlerinde kapı ve pencere açmaya korktuklarını bildirdi. (İHA)

