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Fransa’da bir şehri kelebek bastı

İLGİNÇ HABERLER  | 20.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

Fransa’nın İsviçre sınırındaki Jura bölgesinde yetkililer her sene yaptıkları ilaçlamaları yapmayınca bölgeyi kelebekler istila etti.

Fransa’nın İsviçre sınırında bulunan Jura bölgesinde kelebek istilası herkesi şaşırttı. Her yıl ilaçlama yaptığı öğrenilen yetkililer bu yıl ilaçlama yapmayınca bölgeyi kelebekler istila etti.

Meşe ağaçlarına geldiği bildirilen kelebekler bölgedeki hayatı felç etti. Bölge sakinleri evlerinde kapı ve pencere açmaya korktuklarını bildirdi. (İHA)

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Fransa kelebek

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