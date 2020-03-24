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Fransa’da Covid-19 taşıyan 28 yaşındaki hastanın aldığı İbuprofen ölümüne neden oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 24.03.2020 20:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs’ten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa’da, herkesi şoke eden bir olay yaşandı. 28 yaşındaki koronavirüs hastasının, bel fıtığı ameliyatının ardından aldığı İbuprofen'in yaşamını kaybetmesine yol açtığı açıklandı.

Fransa’da Covid-19 taşıyan 28 yaşındaki hastanın aldığı İbuprofen ölümüne neden oldu

Fransa’da şu ana kadar Covid-19 virüsünden ölen ülkenin 28 yaşındaki en genç hastasının, bel fıtığı ameliyatının ardından aldığı İbuprofen'in yaşamını kaybetmesine yol açtığı açıklandı.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Covid-19’a karşı İbuprofen gibi anti enflamatuar ilaçların kullanımının enfeksiyonu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulunmuştu.

Ülkenin güneyindeki Nice kentinde bir süre önce fıtık ameliyatı olan ve daha sonra Covid-19’a yakalanan 28 yaşındaki bir gencin, ameliyata bağlı ağrılarını gidermek için ibuprofen kullandığı ortaya çıktı.

Nice hastanesinde görevli doktor Thierry Piche, solunum yetmezliği yüzünden hastaneye kaldırıldıktan kısa bir süre sonra ölen gencin, ibuprofen ilacı almasının akciğerdeki iltihaplanmayı artırdığını söyledi.

FRANSA'DAKİ VAKA SAYISI 20 BİN!

Fransa Sağlık Bakanı Veran, Twitter hesabından geçen hafta yaptığı açıklamada, yüksek ateşle virüs taşıdığı şüphesi içinde olanların kesinlikle grip semptomlarını azaltmak için ağrı kesici olarak kullanılan İbuprofen ilacını kullanmamasını istemişti.

Fransa'da Covid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 860'a çıktı. Ülkede Covid-19 taşıyan hasta sayısının ise 20 bin civarında olduğu biliniyor. (Euronews)


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Fransa koronavirüs

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