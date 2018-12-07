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Fransa'da cumartesi alarmı! 'Sarı yelekliler' başkent sokaklarına yeniden çıkıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 07.12.2018 13:57 | Son Güncelleme

Fransa, 'sarı yelekliler'in cumartesi günü yapacağı büyük gösteriye kilitlendi. Paris'teki protestoları engellemek amacıyla 65 bin polis görev yapacak. Müze, mağaza ve dükkanlar kapalı tutulacak. Fransız basını, istihbaratın olası darbe planına karşı Elysee Sarayı'nı uyardığını yazdı.

Fransa'da cumartesi alarmı! 'Sarı yelekliler' başkent sokaklarına yeniden çıkıyor

Fransız polisi, başkent Paris'te cumartesi yapılacak gösteri nedeniyle Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranların kapalı tutulmasını istedi.

Fransa basınına göre, yetkililer, geçen hafta yaşanan dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe ediyor.

Bu kapsamda polis, Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranlara bir not göndererek "sarı yeleklilerin" cumartesi yapacağı gösteri sırasında olası şiddet olayları konusunda uyarıda bulundu.

Notta, bu işyerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.

MÜZELER KAPALI, OPERA PROGRAMLARI İPTAL

FRA

Öte yandan, müzeler ve opera binaları da kendi tedbirlerini aldı. Champs-Elysees yakınlarındaki müzelerden yapılan açıklamalarda, cumartesi kapıların kapalı tutulacağı belirtildi. Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu.

FRANSIZ BASINI: DARBE YAPACAKLAR

Fransız basını Sarı Yelekliler'in cumartesi günü gerçekleştirecekleri protestolarda darbe teşebbüsünde bulunabileceğini öne sürdü. İddiaya göre, silahlı eylemciler parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planlıyor.

65 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ

FR

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yelekliler"in akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için ülke genelinde cumartesi düzenleyecekleri gösterilerde 65 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

ATM'LERDE ÖNLEM ALINDI

Fransa'da 8 Aralık Cumartesi yapılması plananlanan 'Sarı Yelekliler' protestosu öncesi Fransa'nın başkenti Paris'te, önceki gösterilerde camları zarar gören bazı banka şubelerinde ve ATM'lerde de önlem alındığı görüldü.

ATM

NE OLMUŞTU?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa eylem paris Sarı yelekliler

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
fransa ile türkiye arasındaki fark ...biz hiçbirzaman avrupalı olamayız dinci takımın beğenmediği avrupanın tırnağı olamayız eşek olunca semer vuran çok olur biri gider biri gelir eşek aynı eşşek aziz nesin haklıymış
Bi poşet çekirdek alıp izlemek istiyorum cumartesi günü
Helal olsun Yahudilere tebrikler,dünyanın her yerinde kendi adamlarını iktidara getirdiler,o ülkeleri ve halklarını faizle sömürüyorlar,özelliklede müslüman ulkeleri
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