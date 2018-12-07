Fransa'da cumartesi alarmı! 'Sarı yelekliler' başkent sokaklarına yeniden çıkıyor

Fransız polisi, başkent Paris'te cumartesi yapılacak gösteri nedeniyle Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranların kapalı tutulmasını istedi.

Fransa basınına göre, yetkililer, geçen hafta yaşanan dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe ediyor.

Bu kapsamda polis, Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranlara bir not göndererek "sarı yeleklilerin" cumartesi yapacağı gösteri sırasında olası şiddet olayları konusunda uyarıda bulundu.

Notta, bu işyerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.

MÜZELER KAPALI, OPERA PROGRAMLARI İPTAL

Öte yandan, müzeler ve opera binaları da kendi tedbirlerini aldı. Champs-Elysees yakınlarındaki müzelerden yapılan açıklamalarda, cumartesi kapıların kapalı tutulacağı belirtildi. Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu.

FRANSIZ BASINI: DARBE YAPACAKLAR

Fransız basını Sarı Yelekliler'in cumartesi günü gerçekleştirecekleri protestolarda darbe teşebbüsünde bulunabileceğini öne sürdü. İddiaya göre, silahlı eylemciler parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planlıyor.