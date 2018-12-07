Fransa'da cumartesi alarmı! 'Sarı yelekliler' başkent sokaklarına yeniden çıkıyor

Fransız polisi, başkent Paris'te cumartesi yapılacak gösteri nedeniyle Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranların kapalı tutulmasını istedi.
Fransa basınına göre, yetkililer, geçen hafta yaşanan dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından endişe ediyor.
Bu kapsamda polis, Champs-Elysees'deki mağazalar ve restoranlara bir not göndererek "sarı yeleklilerin" cumartesi yapacağı gösteri sırasında olası şiddet olayları konusunda uyarıda bulundu.
Notta, bu işyerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.
MÜZELER KAPALI, OPERA PROGRAMLARI İPTAL
Öte yandan, müzeler ve opera binaları da kendi tedbirlerini aldı. Champs-Elysees yakınlarındaki müzelerden yapılan açıklamalarda, cumartesi kapıların kapalı tutulacağı belirtildi. Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği duyuruldu.
FRANSIZ BASINI: DARBE YAPACAKLAR
Fransız basını Sarı Yelekliler'in cumartesi günü gerçekleştirecekleri protestolarda darbe teşebbüsünde bulunabileceğini öne sürdü. İddiaya göre, silahlı eylemciler parlamento üyelerine, hükümet temsilcilerine, Cumhurbaşkanlığına ve güvenlik güçlerine saldırmayı ve öldürmeyi planlıyor.
65 BİN POLİS GÖREVLENDİRİLDİ
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yelekliler"in akaryakıt zamlarının düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için ülke genelinde cumartesi düzenleyecekleri gösterilerde 65 bin polisin görev yapacağını açıkladı.
ATM'LERDE ÖNLEM ALINDI
Fransa'da 8 Aralık Cumartesi yapılması plananlanan 'Sarı Yelekliler' protestosu öncesi Fransa'nın başkenti Paris'te, önceki gösterilerde camları zarar gören bazı banka şubelerinde ve ATM'lerde de önlem alındığı görüldü.
NE OLMUŞTU?
Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.
Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.
Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.
Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.
"Sarı yeleklilerin" protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmıştı. (AA-İHA)
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