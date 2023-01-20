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Fransa'da emekli protestosu! 1 milyondan fazla kişi sokaklara indi

20.01.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı. Başkent Paris’teki gösteri Cumhuriyet Meydanı’nda başlarken Nation Meydanı’nda sona erdi. Protestoda polis ile göstericiler arasında gergin anlar ve arbede yaşandı.

Fransa'da emekli protestosu! 1 milyondan fazla kişi sokaklara indi

Fransa'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen emeklilik reformu karşıtı protestolara, resmi kaynaklara göre 1 milyondan fazla kişi katıldı.

Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 64’e çıkarmayı hedefleyen reforma karşı ülke genelinde birçok sektör greve gitti ve Paris, Marsilya, Nice, Toulouse kentlerinin yanı sıra ülkede 200’den fazla noktada gösteri düzenlendi.

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Başkent Paris’teki gösteri Cumhuriyet Meydanı’nda başlarken Nation Meydanı’nda sona erdi.

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Protestoda polis ile göstericiler arasında gergin anlar ve arbede yaşandı. Polis biber gazı ve cop kullanırken göstericiler polise farklı cisimler fırlattı.

Gösterinin güzergahı üzerinde çok sayıda reklam panosunun camı kırıldı, çöp bidonları ateşe verildi.

Göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un istifasını talep eden ve faşizm karşıtı sloganlar attı.

"BU TARZ BÜYÜK EYLEMLER BİR ŞEYLERİ DEĞİŞTİRECEK"

AA muhabirine konuşan gösterici Stanley Fidol, emeklilik reformuna karşı olduğunu belirtti. Fidol, “Bugün büyük bir eylem gerçekleştirdik. Bu tarz büyük eylemler bir şeyleri değiştirecek. Bugün çok fazla kişi vardı.” dedi.

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Organizatörlere göre ülke genelinde 400 bini Paris’te olmak üzere, 2 milyondan fazla kişi hükümetin emeklilik reformuna karşı yürüdü.

Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre ise protestolarda 80 bini Paris’te olmak üzere ülke genelinde 1,12 milyon gösterici vardı ve Paris’te 38 kişi gözaltına alındı.

Ülkenin en önemli 8 sendikası Fransızları 31 Ocak’ta tekrar sokağa inmeye çağırdı. (AA)

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