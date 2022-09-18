HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da enerji tasarrufu kararı! Louvre Müzesi piramidinin ışıkları da erken söndürüldü

Fransa'da enerji tasarrufu kararı! Louvre Müzesi piramidinin ışıkları da erken söndürüldü

18.09.2022 01:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da enerji tasarrufu ile ilgili bilinç oluşturmak için bir dizi kararlar alındı. Buna göre belirli turistik ve tarihi yapıların ışıkları da normal saatinden önce söndürülecek. Başkent Paris'te bulunan Louvre Müzesi'nin piramidi de iki saat erkenden söndürüldü.

Fransa'da enerji tasarrufu kararı! Louvre Müzesi piramidinin ışıkları da erken söndürüldü

Ülkede enerji tasarrufuna geçişi etkili kılmak ve bu konuda yaygın bilinç oluşturmak için belirli turistik ve tarihi yapılarının ışıklarının normal saatinden önce söndürülmesini öngören kararlar alındı.

ERKEN SÖNDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nin bahçesindeki piramit 2 saat önce karartıldı. Paris sembollerinden biri olan Louvre Müzesi piramidinin ışıkları, normalde her gün yerel saatle 01.00'de söndürülüyor.

Öte yandan Eyfel Kulesi'nin aydınlatması da Paris Belediyesinin kararıyla 23 Eylül'den itibaren artık her gün erkenden karartılacak.

Ayrıca tarihi Versay Sarayı'nın ön cepheyi aydınlatan ışıkları, gelecek haftadan itibaren 1 saat erkenden kapatılacak.

France 2 televizyonuna konuşan Fransa Kültür Bakanı Rima Abdul Malak, vatandaşların enerji farkındalığını arttırmak ve harekete geçmelerini sağlamak için sembolik adımların önemli olduğunu belirtmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Avusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi! Cumhurbaşkanından gösterilere destekAvusturya'da hayat pahalılığı protesto edildi! Cumhurbaşkanından gösterilere destek
Yangın haberine gittiler, polisin saldırısına uğradılar!Yangın haberine gittiler, polisin saldırısına uğradılar!
Sokak ortasında infaz! Kanlar içinde yere yığıldıSokak ortasında infaz! Kanlar içinde yere yığıldı
Anahtar Kelimeler:
Paris Fransa Louvre Müzesi enerji tasarrufu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

Akaryakıtta beklenen indirim haberi geldi

Son dakika: İkinci elde 6 bin kilometre şartını ihlal eden yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

Son dakika: İkinci elde 6 bin kilometre şartını ihlal eden yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konutlarla ilgili son açıklama! 'Talimatı verdim' diyerek seçim sonrasını işaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal konutlarla ilgili son açıklama! 'Talimatı verdim' diyerek seçim sonrasını işaret etti

Bursa'daki saldırının faili teröristler yakalandı!

Bursa'daki saldırının faili teröristler yakalandı!

Çocuğunu odaya kilitledi evin her katında birini öldürdü

Çocuğunu odaya kilitledi evin her katında birini öldürdü

Bir annenin en acı anı! Çocuğuyla ilgili iddiayı duydu dünya başına yıkıldı!

Bir annenin en acı anı! Çocuğuyla ilgili iddiayı duydu dünya başına yıkıldı!

İlginizi Çekebilir

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Kendi cenazesindeki hareketi şoke etti! “Daha çok ağlayın”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.