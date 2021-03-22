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  4. Fransa’da eşiyle cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle boşanma talebi reddedilen kadın AİHM'ye başvurdu

Fransa’da eşiyle cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle boşanma talebi reddedilen kadın AİHM'ye başvurdu

22.03.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa’da boşanma talebinde bulunan bir kadının açtığı dava kocasıyla cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle reddedilince kadın AİHM'ye başvurdu.

Fransa’da eşiyle cinsel ilişkiye girmediği gerekçesiyle boşanma talebi reddedilen kadın AİHM'ye başvurdu

Kimliği açıklanmayan ancak 66 yaşında olduğu öğrenilen Fransız kadının boşanma talebi Versailles İstinaf Mahkemesi tarafından 2019 yılına reddedildi.

Mahkeme boşanma talebinin reddedilmesinde kadının eşiyle cinsel ilişki yaşamadığı gerekçe gösterilmişti. Gerekçeli kararda ise kadının evlilikle ilgili sorumluluk ve hükümlülükleri yerine getirmediği belirtilmişti.

Fransa basınında yer alan habere göre 'evlilik cinsel kölelik olmamalı' diyen kadın Versailles İstinaf Mahkemesi’nin kararına karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurdu. Kadın, Fransız yargısının söz konusu karar ile özel yaşama müdahale ettiğini iddia etti ve hükmün başka bir çağdan kalma olduğunu söyledi.

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