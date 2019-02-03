HABER

Fransa'da flaş Venezuela açıklaması: Guaido'yu başkan olarak tanıyacağız

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı Venezuela ile ilgili yaptığı açıklamada "Nicola Maduro pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmezse, Fransa Juan Guaido'yu (geçici başkan olarak) tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Fransa'da flaş Venezuela açıklaması: Guaido'yu başkan olarak tanıyacağız

Reuters'ın son dakika olarak aktardığına göre, Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Nicolas Maduro'nun pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmediği takdirde Fransa'nın Juan Guaido'yu (geçici başkan olarak) tanıyacağını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...


PARTNERBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdıBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı
Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
Maas: Brexit'ten dönüş ihtimali görmüyorumMaas: Brexit'ten dönüş ihtimali görmüyorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nicola Maduro Fransa Juan Guaido Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Arap basınından flaş iddia: ABD ve Türkiye Suriye konusunda anlaşmaya vardı

Arap basınından bomba iddia: Türkiye ile ABD anlaştı!

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı

Brezilya'da barajın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 121'e çıktı

Telefonuna bakınca gördü! Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Maduro'nun seçim kararının ardından Guaido'dan sokağa çıkma çağrısı

Seçim kararının ardından Guaido'dan flaş çağrı!

ABD bunu da yaptı! Venezuela ordusuna açık açık darbe çağrısında bulundular!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.