Fransa'da flaş Venezuela açıklaması: Guaido'yu başkan olarak tanıyacağız

Reuters'ın son dakika olarak aktardığına göre, Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanı, Nicolas Maduro'nun pazar gecesine kadar başkanlık seçimlerini ilan etmediği takdirde Fransa'nın Juan Guaido'yu (geçici başkan olarak) tanıyacağını açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
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