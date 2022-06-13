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Fransa'da genel seçimin ilk turu tamamlandı! Macron'un ittifakı çoğunluğu kaybedebilir

13.06.2022 00:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'daki genel seçimlerin ilk turu tamamlandı. Sandık çıkışı anketlerine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un etrafında toplanan Ensemble (Birlikte) ittifakı ulusal mecliste çoğunluğu elde edemeyebilir. Diğer yandan ise aşırı sağcı lider Marine Le Pen, milletvekili koltuğu için yarıştığı seçim bölgesinde yüksek oy oranı alarak ikinci tura kalmaya hak kazandı.

Fransa'da genel seçimin ilk turu tamamlandı! Macron'un ittifakı çoğunluğu kaybedebilir

Fransa'daki seçimlerin sonuçlarıyla ilgili ilk bilgiler geldi. Ipsos-Sopra Steria şirketlerinin yerel saatle 20.00’de verdiği sandık çıkışı anketleri, ilk turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli ulusal mecliste çoğunluğu kazanamayabileceğini gösteriyor. Sandık çıkışı anketlerine göre, Ensemble, ulusal meclise 255 ila 295 milletvekilli sokabiliyor.

Öte yandan, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 150 ila 190 görünüyor.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri mecliste temsil edecek toplam milletvekili sayısı 50 ila 80 olurken, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) 20 ila 45 milletvekili çıkarabiliyor.

MACRON'UN İTTİFAKI İÇİN "YENİLDİ VE MAĞLUP OLDU" DEDİ

Ipsos-Sopra Steria sandığa gitmeyen seçmen oranını da yüzde 52,3 olarak veriyor. Ifop-Fiducial şirketlerinin sandık çıkış anketlerine göre de Ensemble ittifakının mecliste elde edebileceği sandalye sayısı 275 ila 310 görünürken, Nupes’ın, 180 ila 210 sandalye elde etmesi öngörülüyor.

Bu ankete göre, LR, UDİ dahil çeşitli sağ partilerin toplam milletvekili sayısı 40 ila 60'ta kalırken, RN tek başına 5 ila 25 milletvekili çıkarabiliyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra konuşan Melenchon, Macron'un liderliğindeki ittifak için "İlk turun sonunda yenildi ve mağlup oldu" ifadelerini kullandı.

AŞIRI SAĞCI LİDER LE PEN İKİNCİ TURA KALDI

İlk turda aşırı sağcı lider Marine Le Pen, milletvekili koltuğu için yarıştığı Pas-de-Calais vilayetinin 11. seçim bölgesinde yüksek oy oranı alarak ikinci tura kalmaya hak kazandı.

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Henin-Beaumont kentinden konuşan Le Pen, Ensemble ve Nupes ittifaklarının başa baş olduğu seçim bölgelerinde, seçmenine bu ittifaklardan herhangi birine oy vermeme çağrısında bulundu.

Bir diğer aşırı sağcı milletvekili adayı Eric Zemmour ise seçimin ilk turunda elendi.

Seçimde 6 bin 293 adayın milletvekili olmak için yarıştığı ilk turda, bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 19 Haziran'da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti (veya ittifak), hükümeti kurabilecek.

Ülkede yaklaşık 48,7 milyon seçmen bulunuyor. (AA)

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