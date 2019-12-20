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Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

Dünyanın gözü oraya çevrildi. Fransa Rekabet Kurumu, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle internet devi Google'a 150 milyon euro para cezası kesti.

Fransa'da Google'a 150 milyon euro para cezası

Fransız basınında yer alan haberlere göre Fransa Rekabet Kurumu, Google'un piyasadaki baskın konumunu kötüye kullandığını belirtti.

Kurum, arama motorlarında reklamcılara yönelik rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle Google'a 150 milyon euro para cezası verdi.

Google'ın Fransa Rekabet Kurumu'nun aldığı karara itiraz edeceği kaydedildi.

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), kullanıcıların kişisel verilerinin kullanımı hakkında yeterince açık şekilde bilgilendirmediği gerekçesiyle ocak ayında Google'e 50 milyon euro ceza kesmişti.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Google para cezası

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