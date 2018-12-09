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Fransa'da göstericiler Apple mağazasını yağmaladı! Görüntü sosyal medyayı salladı

DÜNYA HABERLERİ  | 09.12.2018 13:24 | Son Güncelleme

Fransa'nın Bordeaux kentinde, dün gerçekleşen protestolar esnasında bir grup göstericinin Apple mağazasına girerek bir çok elektronik ürünü yağmaladığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Fransa'nın Bordeaux kentinde 'Sarı Yelekliler', Apple mağazasını yağmaladı.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları protesto etmek amacıyla yaklaşık üç hafta önce Fransa'da başlayan ve sonrasında Belçika ve Hollanda'ya da sıçrayan 'sarı yelekliler' eylemi, dün de etkisini sürdürürken eylemciler, Bordeaux kentindeki bir elektronik mağazasının camlarını kırdı ve mağazayı yağmaladı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde eylemcilerin mağazaya girişi ve mağaza içindeki ürünleri çaldıkları görüldü. (DHA)

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Fransa Bordeaux Apple sosyal medya elektronik

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
2. gezi senaryosu Fransa da devrede...demek ki neymiş gezi olayları ağaç için değil hükümeti devirmek içinmiş...şimdi anladınız mı çapulcular...
Senin mantığınla bakarsak eskiden türban eylemleri vardı onlarda hükümeti devirmek içindi diyorlardı.Onlarda mı atan haini?karşıt görüşü hemen vatan haini olarak görmeyin beyninizi kullanın biraz
terörist bunlar!
Temelinde sömürge olan bir milletten çol fazla bir şey beklenemzdi zaten hırsızlıkda ab dünya sıralamasında ilk sıradadır.
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