Fransa'da göstericiler Apple mağazasını yağmaladı! Görüntü sosyal medyayı salladı

Fransa'nın Bordeaux kentinde 'Sarı Yelekliler', Apple mağazasını yağmaladı.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları protesto etmek amacıyla yaklaşık üç hafta önce Fransa'da başlayan ve sonrasında Belçika ve Hollanda'ya da sıçrayan 'sarı yelekliler' eylemi, dün de etkisini sürdürürken eylemciler, Bordeaux kentindeki bir elektronik mağazasının camlarını kırdı ve mağazayı yağmaladı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde eylemcilerin mağazaya girişi ve mağaza içindeki ürünleri çaldıkları görüldü. (DHA)

