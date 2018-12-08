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Fransa'da gösteriler öncesi flaş gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 08.12.2018 10:26 | Son Güncelleme

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 32 kişi gözaltına alındı.

Fransa hükümetin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler’in bugün gerçekleştireceği büyük ve şiddetli eyleme odakladı.

GÖSTERİLER ÖNCESİ ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 32 kişi gözaltına alındı.

Hafta ortasında İçişleri Bakanlığı birçok mağaza ve müzelere çağrı yaparak güvenlik önlemi için kapılarınızı açmayınız uyarısında bulundu. Uyarılar sonucu kapalı olacak mekanlar arasında Louvre Müzesi, Orsay Müzesi, Orangerie Müzesi, Büyük Saray, Man Müzesi, Keşif Sarayı ve Sanat ve Zanaat Müzesi’nin de yer aldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
paris Fransa Sarı yelekliler

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Neden gözaltına alıyorsun Fransa ?Hani siz çok demokratik bir ülkeydiniz...
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