Fransa'da gösteriler öncesi flaş gelişme

Fransa hükümetin yetersiz ekonomi politikalarını protesto eden Sarı Yelekliler’in bugün gerçekleştireceği büyük ve şiddetli eyleme odakladı.

GÖSTERİLER ÖNCESİ ÇOK SAYIDA GÖZALTI



Fransa'nın başkenti Paris'te sarı yeleklilerin düzenleyeceği gösteri öncesi 32 kişi gözaltına alındı.

Hafta ortasında İçişleri Bakanlığı birçok mağaza ve müzelere çağrı yaparak güvenlik önlemi için kapılarınızı açmayınız uyarısında bulundu. Uyarılar sonucu kapalı olacak mekanlar arasında Louvre Müzesi, Orsay Müzesi, Orangerie Müzesi, Büyük Saray, Man Müzesi, Keşif Sarayı ve Sanat ve Zanaat Müzesi’nin de yer aldığı belirtildi.





