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Fransa'da heyecanlandıran buluş: Artık koronavirüs testi cep telefonuyla yapılacak

28.02.2021 17:58 | Son Güncelleme:
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Fransa'da heyecanlandıran buluş: Artık koronavirüs testi cep telefonuyla yapılacak

Akıllı telefon aracılığıyla koronavirüs testi yapılabileceğini duyuran Fransa'daki araştırmacılar, bilim dünyasında heyecan yarattı. Akıllı telefonla yapılabilen koronavirüs testi geliştiren uzman ekip, projeyi 300 kişi üzerinde denedi.

Akıllı telefona takılan bir çeşit USB cihaz üzerindeki şeride sürüntü örneği yerleştirilerek yapılan test 300 kişi üzerinde denendi. Testlerin yüzde 90 oranında doğru sonuç verdiğini açıklayan uzmanlar, mart ayında testi bin kişi üzerinde denemeyi planladıklarını duyurdu. Akıllı telefon aracılığıyla yapılan testin en büyük avantajı ise 10 dakikada sonuç vermesi oldu. Testin ilk olarak hastanelerde kullanılması, daha sonra ise halka sunulması bekleniyor.

Bilim grubunun üyelerinden David Devos yaptığı açıklamada, "Buradaki amaç, önümüzdeki haftalarda çok hızlı bir şekilde acil servislere sunabileceğimiz, vakaları çabuk teşhis eden bir test hazırlamak. Covid-19’un ilk dalgası hastanede felaketle sonuçlandı. Çünkü orada birçok insan bilmeden enfekte oldu. Daha sonraki amaç, pratisyen hekimlerimiz, eczacılarımız ve bakımevlerimiz için testi kullanıma sunmak” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fransa
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