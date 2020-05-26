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Fransa da Hidroksiklorokini Askıya Alıyor

26.05.2020 18:19 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü’nün Corona virüsü enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ''hidroksiklorokin'' içerikli deneyleri askıya almasının ardından, Fransa İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Kurumu da deneylerin askıya alınması ve deneylerin yeni hastalara uygulanmaması yönünde görüş belirtti

Fransa da Hidroksiklorokini Askıya Alıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Corona virüsü enfeksiyonu tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin içerikli deneyleri askıya almasının ardından, Fransa İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Kurumu da deneylerin askıya alınması ve ''tedbir amaçlı'' olarak bu deneylerin yeni hastalara uygulanmaması yönünde görüş belirtti.

Geçtiğimiz Cuma günü tıp dergisi The Lancet'ta yayınlanan ve klorokinin ''Corona enfeksiyonu tedavisinde faydalı olmadığı, aksine tehlikeli yan etkiler içerdiğini'' ortaya koyan araştırmanın ardından hidroksiklorokin, birbiri ardına yasaklanıyor.

İlk açıklamayı yapan WHO'nun konuya ilişkin kararının duyurulmasının ardından Fransız Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Dairesi, Fransa’daki deneyleri de askıya aldı. Daire tarafından yapılan açıklamada, Corona virüsü enfeksiyonu tedavisinde hidroksiklorokin kullanan klinik çalışmalara yeni hastaların dahil edilmemesi istendi. Açıklamada, kararın, Fransa'da bu kimyasal madde üzerinde yapılmakta olan 16 deneyi kapsadığı vurgulandı.

Fransa Halk Sağlığı Yüksek Kurulu (HCSP) ise tek başına ya da bir antibiyotikle beraber verilen hidroksiklorokinin klinik çalışmaların dışında "Corona virüsü tedavisinde de kullanılmamasını" istedi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, WHO kararının ardından hidroksiklorokin kullanımının Fransa’da da askıya alınıp alınmayacağı konusunda Halk Sağlığı Yüksek Kurulu’na başvurarak görüş istedi.

Bakan Veran’ın başvurusu üzerine görüşünü açıklayan HCSP, sıtma tedavisinde kullanılan bu ilacın, Corona enfeksiyonu tedavisine uygun olup olmadığı kanıtlanana kadar deneylerin dışında tedavi amaçlı olarak da kullanılmamasını istedi.

Kurul, doktorların bu ilacı reçete etmemeleri tavsiyesinde de bulundu. HSCP, ilacın özellikle durumu ağır olan Corona hastalarında kullanılmaması çağrısı yaptı. Sağlık Bakanı, kurul kararını bir genelge ile tüm hastanelere bildirerek, deneysel sonuçlara ulaşılana kadar bu ilacın kullanılmamasını isteyecek.

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