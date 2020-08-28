HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa’da içinde 9 milyon Euro bulunan para nakliye aracı soyuldu

Fransa’da içinde 9 milyon Euro bulunan para nakliye aracı soyuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 28.08.2020 23:40 | Son Güncelleme

Fransa’da Merkez Bankası’na para taşıyan nakliye aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Saldırganlar, araçta bulunan 9 milyon Euro'yu alarak kayıplara karıştı.

Fransa’da içinde 9 milyon Euro bulunan para nakliye aracı soyuldu

Fransa’nın Lyon kentinde Merkez Bankası’na para taşıyan zırhlı nakliye aracı kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Ağır silahlı saldırganlar, zırhlı nakliye aracının önüne keserek, görevlilere aracın kapılarını açtırdı.

Görevlileri araçtan indiren saldırganlar, aracın içinde bulunan 9 milyon Euro'yu iki araca yükledi. Soygunun ardından zırhlı aracı ateşe veren saldırganlar, çaldıkları para ile kayıplara karıştı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis, soyguncuları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatırken, saldırganlara ait olduğu bildirilen iki aracı Lyon kenti çıkışında yanmış halde buldu.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
4 ülkenin ortak tatbikatı sona erdi4 ülkenin ortak tatbikatı sona erdi
Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?Fatih Portakal'ın yerine İrfan Değirmenci mi geçecek?
En Çok Okunan Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması!
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
28 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Bomba iddialar! 'İki kadını idare ediyor'
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Ünlü popçu onu engelledi! Ne yapsa olmadı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
Fark etmeden korona geçirmiş olabileceğinizi gösteren 7 işaret
İlginizi Çekebilir
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Diğer Haberler
Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi sözler!
Macron'dan Türkiye'ye tehdit gibi sözler!
Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya'nın ortak deniz ve hava tatbikatı tamamlandı
4 ülkenin ortak tatbikatı sona erdi
Fransa’da ATM’ye bombalı saldırı
Fransa’da ATM’ye bombalı saldırı
Fransa'da koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor
Ülkede bir günde 7 bin 379 vaka
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı
ABD'de ilk kez bir kişi, ikinci defa koronavirüse yakalandı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Trump'la görüşmesinde dikkat çeken detay
Miçotakis'in görüşmesinde 'gizli telefon' detayı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.