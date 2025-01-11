Fransa'da iki metro treni çarpıştı! Çok sayıda yaralı var: Metro istasyonunda panik anları kamerada...

Fransa'nın Almanya sınırına yakın Strazbourg kentindeki bir metro istasyonda, iki metro treni çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralandı.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken henüz kazanın nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

METRO İSTASYONUNDA PANİK ANLARI

Metro istasyonunda yaşanan panik anları kameraya yansıdı.