Fransa'da iki metro treni çarpıştı! Çok sayıda yaralı var: Metro istasyonunda panik anları kamerada...

Fransa'nın Almanya sınırına yakın Strazbourg kentindeki bir metro istasyonda, iki metro treni çarpıştı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 30 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken henüz kazanın nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.
Metro istasyonunda yaşanan panik anları kameraya yansıdı.
Fransa'nın Strazburg kentinde İki metro treni çarpıştı. Olayda en az 30 kişinin yaralandığı ifade edildi. Olayla ilgili görüntüler ortaya çıktı pic.twitter.com/qrjosr1sdx— Mynet (@mynet) January 11, 2025
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