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  4. Fransa'da iki polise saldırı! Saldırganın ifadesi kan dondurdu

Fransa'da iki polise saldırı! Saldırganın ifadesi kan dondurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 22:28 | Son Güncelleme

Fransa'nın Colombes bölgesinde bir kişi trafik kontrolü yapan iki polis memuruna arabayla saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda iki polis ağır yaralandı. Olay yerinde gözaltına alınan saldırganın 29 yaşında ve kimliğinin Youssef T olduğu açıklandı.

Fransa'da iki polise saldırı! Saldırganın ifadesi kan dondurdu

Saldırganın ilk ifadesinde polislerin son zamanlardaki ırkçı tavrı nedeniyle polisleri öldürüp şehit olmak istediğini ifade ettiği öğrenildi. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te, geçtiğimiz gün ırkçı hakaretlerde bulunan iki polisin bugün itibariyle Emniyet Müdürlüğünce görevlerinden uzaklaştırılacağı belirtildi.

Fransa'nın Saint-Denis bolgesinde dün iki polisin Arap ve Kuzey Afrika kökenli kişilere ırkçı hakaretlerde bulunduğuna dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Yerel medya olayın terör saldırısı olarak nitelendirildiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Colombes Youssef T

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