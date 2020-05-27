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Fransa'da ilk kez bir trans belediye başkanı oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2020 11:53 | Son Güncelleme

Fransa'nın kuzeyinde bulunan bir yerleşim biriminde yapılan seçimlerde Marie Cau ülkenin ilk trans belediye başkanı olarak tarihe geçti. Cau, seçim kampanyasının merkezine ekolojik çalışmaları ve sosyal bağların sıkılaştırılmasını koydu.

Fransa'da ilk kez bir trans belediye başkanı oldu!

İş insanı olan Marie Cau 20 yıldır Tilloy-lez-Marchiennes'de yaşıyor. Sosyal bağların kopma noktasına geldiğini ifade eden Marie Cau bu yüzden vatandaşların değişiklik talep ettiğini söylüyor.

Cau, "Vatandaşlar trans olduğum için beni seçmedi, öne sürdüğüm program ve değerler için bana oy kullandı. Burada sosyal bağlar neredeyse yok oldu. İnsanlar değişiklik istiyor." dedi.

Yaklaşık 600 kişilik köyde ayrımcılığa maruz kalmadığını ifade eden Cau, atılan bu adımla birlikte trans bireylerin de normal bir şekilde siyasi ve sosyal hayatı olabileceğini kanıtladığını belirtiyor.

Fransa'nın Cinsiyet Eşitliği Bakanı Marlene Schiappa sosyal medya hesabından üzerinden yaptığı paylaşımda, "Transların görünürlüğü ve trans fobiyle mücadele siyasi hakların, kamu sorumluluklarının yerine getirilmesine bağlı. Tebrikler Marie Cau!." dedi.

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