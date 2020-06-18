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Fransa'da indirimli PlayStation 4 izdihama neden oldu! Polis gazla müdahale etti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.06.2020 00:22 | Son Güncelleme

Paris’in Orgeval kentinde bir market zinciri, normal fiyatı 300 euro olan PlayStation 4 oyun konsolunu 95 euro’ya satışa sununca mağaza önünde izdiham oluştu.

Fransa'da indirimli PlayStation 4 izdihama neden oldu! Polis gazla müdahale etti

Paris’in Orgeval kentinde bir market zinciri, normal fiyatı 300 euro olan PlayStation 4 oyun konsolunu 95 euro’ya satışa sununca mağaza önünde izdiham oluştu. Olay yerine çağrılan polis ekibi, kalabalığa gazla müdahale etti.

DUYURU SONRASI MAGAZA ÖNÜNDE İZDİHAM YAŞANDI

Fransa’da başkent Paris’in batısında bulunan Orgeval kentinde bir market zinciri, normal fiyatı 300 euro olan PlayStation 4 oyun konsolunu 95 euro’ya satışa çıkaracağını duyurdu. Duyurunun ardından mağaza önünde izdiham yaşandı. Çok az sayıda bulunan ürünün satışının yetersiz geleceğinden ve izdihamın mağaza içerisine taşınacağından korkan görevliler satışları iptal ettiklerini duyurup mağazayı açmama kararı aldı. Satışların iptal edilmesine rağmen dağılmayan ve duruma isyan eden kalabalığa karşı mağaza görevlileri polis çağırdı.

BİBER GAZI MÜDAHALESİNE RAĞMEN BEKLEDİLER

Polis ekipleri biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtmaya çalışsa da kalabalık grup, mağaza önünde beklemeyi sürdürdü. Çoğu maskesiz olan ve sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar, birbirlerini iterek mağaza önünde gerginliğe neden oldu. Mağaza önünden ayrılmak istemeyen vatandaşlardan bazıları telefonlarıyla oynayarak bazıları da top oynayarak beklemeyi sürdürdü.

Öte yandan bölgenin emniyet müdürlüğü de dağılmamakta ısrarcı olan gruba yönelik sosyal medyadan "Mağaza satışları iptal etti" şeklinde mesaj yayınladı. (İHA)

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