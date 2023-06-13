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Fransa'da kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojisine Senato'dan onay çıktı

13.06.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Senato, kamusal alanlarda yapay zeka teknolojisiyle yüz tanıma üzerinden kişinin kimlik bilgilerine ulaşma imkanı veren teknolojinin kullanılabilmesi için onay verdi. Yapay zeka teknolojisiyle yüz tanıma tasarı Senatoda 117'ye karşı 226 oyla kabul gördü.

Fransa'da kamusal alanlarda yüz tanıma teknolojisine Senato'dan onay çıktı

Fransa'da Senato, güvenlik önlemlerinin bir parçası olarak kamusal alanlarda biyometrik teknoloji kullanılarak yüz tanımaya izin veren yasa tasarısını oyladı. Yapay zeka teknolojili yüz tanıma teknoloji tasarısı Senato da 117’ye karşı 226 oyla kabul edildi.

İnsan hakları savunucuları tarafından bireysel özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı, yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kişileri simalarından tanıma ve kimlik bilgilerini elde etme imkanı veriyor.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi uygulamaya konulmak istenen teknolojiyle şüpheliler, kameralar aracılığıyla uzaktan kimlik taramasından geçirilebilecek.

Teknolojinin ayrımcılık faaliyetlerinde kullanılmasından endişe duyuluyor
Yasalaşması halinde söz konusu teknolojinin ülkede özellikle, cinsiyet ve etnik kökene dayalı ayrımcılık için kullanılmasından endişe duyuluyor.

Fransız Senatosu ayrıca "Adalet Yasası" olarak adlandırılan ve şüpheli kişilerin dijital cihazlarına uzaktan gizlice müdahale izni veren tasarıyı da tartışıyor.

Tasarının terör ve organize suç gibi durumlarda şüpheli şahısların telefon, bilgisayar ve tablet gibi dijital cihazlarından ses ve görüntü kaydı almak için mikrofon ve kameraların etkinleştirilmesini sağlayıp konumlarının izlenmesi imkanını veren maddesi 8 Haziran'da kabul edilmişti.

Senatoda kabul edilen tasarıların yasalaşmak için Ulusal Mecliste de onaylanması gerekiyor.

AA

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Fransa senato

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