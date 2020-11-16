Fransa'da Katolikler koronavirüs tedbirlerini sokakta ayinle protesto etti

Fransa'da Katolikler koronavirüs yasaklarını ayin düzenleyerek protesto etti.

AYİNLE PROTESTO

Fransa'da, Lyon, Bordeaux ve Toulouse başta olmak üzere birçok kentte, kiliselerde toplanan Katolikler, Kovid-19 nedeniyle dini kutlamalara getirilen yasağı, kalabalık ayinler düzenleyerek deldi.

Kiliselerin önünde bir araya gelen kalabalık, halkalar oluşturarak yanan mumlar eşliğinde ilahiler söyleyip dua yaptı.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in pazartesi günü 'kaçak ayinler' ve kiliselerin toplu ibadete açılması konusunu görüşmek için Katolik cemaatinin önde gelen temsilcilerini kabul etmesi bekleniyor.

