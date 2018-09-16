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Fransa da Kıbrıs'a yerleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 15:54 | Son Güncelleme

ORTADOĞU'daki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri göz önüne alan Fransa'nın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde kalıcı olacak şekilde savaş gemilerinin bulunması için adımlar attığı belirtildi.

Fransa da Kıbrıs'a yerleşiyor

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- ORTADOĞU'daki ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri göz önüne alan Fransa'nın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde kalıcı olacak şekilde savaş gemilerinin bulunması için adımlar attığı belirtildi.
Rum Politis gazetesinin, 'Larnaka'ya Fransız donanma istasyonu' manşetiyle verdiği habere göre; Fransa ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi, özellikle savunma alanında ilişkilerin derinleştirilmesini istiyor. Bu yöndeki çalışmaların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Kasım ayında Ada'ya yapacağı ziyaret öncesinde tamamlanacağı belirtildi.
Habere göre Fransa, Rumlardan Larnaka Limanı'nda savaş gemilerinin bulunmasını istedi. Buna göre, Fransız deniz filosu Larnaka'da kalıcı olacak. Burada oluşturulacak özel tesisler sadece Fransa'ya hizmet edecek. Deniz filosu operasyonel düzeyde hazır halde bekleyecek.
FRANSA TEYAKKUZDA
Dışişleri Bakanı Jean-yves Le Drian'ın geçen hafta Rum Kesimi'ne yaptığı ziyarette, tesisler konusunda sürecin hızlandırılmasına karar verildiği, Suriye, İran ve Lübnan'ın Fransa için önem arz ettiği ifade edildi. Rum medyasına konuşan Drian, ülkesinin, Doğu Akdeniz’de olası gerilim konusunda teyakkuzda olduğunu söyledi.
ANKARA'YA MESAJ İDDİASI
Politis'e göre, Fransa ile Rum yönetimi arasındaki yakınlaşma Ankara'ya da bir mesaj niteliği taşıyor. İsrail, Mısır ve Yunanistan ile doğalgaz adımları atan Rum yönetimi, bu gruba Fransa'yı da dahil etmek istiyor. Böylece, doğalgazda tek taraflı atılacak adımlarda güçlü bir ittifak oluşturulmak isteniyor.
İNGİLTERE'NİN İKİ ÜSSÜ VAR
İngiltere'nin Kıbrıs Rum Kesimi'nde iki askeri üssü bulunuyor. Suriye ve Ortadoğu'daki hava harekatları buradan yapılıyor.

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