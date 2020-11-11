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Fransa'da koronavirüs kabusu! Bir günde 35 bin 879 vaka

DÜNYA HABERLERİ  | 11.11.2020 22:53 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 35 bin 879 vaka tespit edildi.

Fransa'da koronavirüs kabusu! Bir günde 35 bin 879 vaka

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 35 bin 879 artışla 1 milyon 865 bin 538'e çıktı.

Fransa'da son 24 saatte 329 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 42 bin 435'e ulaştı.

KOVİD-19 TESTLERİNİN POZİTİF ÇIKMA ORANI YÜZDE 19,5 OLDU

Hastanelerde 4 bin 803'ü yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 946 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1776 artışla 133 bin 696'ya çıktı. Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 19,5 oldu.

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle Fransa genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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