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Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2020 20:44 | Son Güncelleme

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1520 artışla 197 bin 589'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 387'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 484 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1373 artarak 46 bin 886'ya çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakımevlerinde 367 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı hastanelerde 14 bin 810'a ve yaşlı bakımevlerinde 8 bin 850'ya yükseldi. Böylece toplam can kaybı 23 bin 660 oldu.

ÖLÜ SAYISINDA DÜNE GÖRE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 20 gündür düşmeye devam ediyor. Fransa'da nisanın başında ölü sayısında pik yaşandığı belirtildi.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne göre düşüş yaşandı.

Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor. (AA)

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