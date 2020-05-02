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Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 760'a yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2020 21:19 | Son Güncelleme

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 166 artarak 24 bin 760'a yükseldi.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 760'a yükseldi

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1530 artışla 201 bin 667'ye ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 3 bin 827'si yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 827 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 24 gündür düşmeye devam ediyor.

İyileşen kişi sayısı da 381 artarak 50 bin 562'ye çıktı.

Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 166 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 15 bin 487'e, bakımevlerinde ise 9 bin 273'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 24 bin 760 oldu.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne göre düşüş yaşandı.

Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti. (AA)

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