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Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 87'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.04.2020 20:09 | Son Güncelleme

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 427 artarak 24 bin 87'ye yükseldi.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 87'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 626 artışla 198 bin 215'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 4 bin 207'si yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 834 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 1430 artarak 48 bin 228'e çıktı.

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastane ve bakımevlerinde 427 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı, hastanelerde 15 bin 53'e, yaşlı bakımevlerinde ise 9 bin 34'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 24 bin 87 oldu.

Yoğun bakımda bulunanların sayısı ise 21 gündür düşmeye devam ediyor. (AA)

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