HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 450'ye yükseldi

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 450'ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 20.03.2020 22:09 | Son Güncelleme

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 450'ye, vaka sayısı 12 bin 612'ye çıktı.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 450'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1617 artışla 12 bin 612'ye yükseldiğini belirtti.

Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören hastaların sayısının 1297'ye çıktığını aktaran Salomon, 1587 kişinin de tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu söyledi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 450'YE YÜKSELDİ

Jerome Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 450'ye yükseldiğini duyurdu.

Ölenlerin yüzde 87'sinin 70 yaş üstünde olduğunu kaydeden Salomon, virüsle mücadelede en iyi yöntemin evde kalmak olduğunu vurguladı.

Jerome Salomon, şu ana kadar 50 binden fazla virüs testi yapıldığını da dile getirdi.

Burun tıkanmadan koku alamamanın Kovid-19'un yeni bir belirtisi olabileceğine dikkati çeken Salomon, bu durumdaki kişilerin doktorlarıyla irtibata geçmesi gerektiğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Oscarlı aktörden hayranlarına 'kedili ve piyanolu' sürprizOscarlı aktörden hayranlarına 'kedili ve piyanolu' sürpriz
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
Anahtar Kelimeler:
Fransa koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

Spor medyasının duayen ismi koronavirüsten hayatını kaybetti

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

'Bol bol seks yapın' çağrısına yanıtı olay oldu

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

Koronavirüsün yeni semptomları ortaya çıktı

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

81 ilde genelge! Sağlık Bakanlığı'ndan önemli karar

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi

DSÖ: Koronavirüse karşı 20 aşı geliştirildi

İlginizi Çekebilir

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Polis kamerasına yansıdı: İtalya’dan sonra İspanya’da da aynı görüntü

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Trump'tan koronavirüs aşısı açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs aşı testleri başladı

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: Koronavirüs aşı testleri başladı

Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

Şoke eden görüntü! Koronavirüs 50 kişiye böyle bulaşmış

Diğer Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden gençlere koronavirüs mesajı: Yenilmez değilsiniz

Gençlere koronavirüs mesajı: Yenilmez değilsiniz

Donald Trump etkisi kanıtlanmamış ilacı savundu: 'İlacı denemekle ne kaybederiz?'

Trump etkisi kanıtlanmamış ilacı savundu: 'Denemekle ne kaybederiz?'

Polonya, ele geçirilen yarım milyon litre kaçak votkayı koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanacak

Hükümetten kaçak içki kararı: Koronavirüse karşı kullanılacak

Anthony Hopkins karantinada kedisine piyano çaldı

Oscarlı aktörden hayranlarına 'kedili ve piyanolu' sürpriz

İngiltere'de birçok toplu alan kapatılıyor

İngiltere'de korona adımı! Kapatılıyor

Son dakika: İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

İtalya'da koronavirüs kabusu: Ölü sayısı 4 bin 32 oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.