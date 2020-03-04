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Fransa’da koronavirüs paniği! Maske hırsızlıkları arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2020 18:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da, ülke genelinde hastanelerden 8 bin 300 maske çalındığı açıklandı.

Fransa’da koronavirüs paniği! Maske hırsızlıkları arttı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa’da paniği arttırıyor. Ülke genelinde 220’den fazla koronavirüs vakasının bulunduğu Fransa’da sağlık kurumları, halkı sık sık virüsten nasıl korunması gerektiği üzerine bilgilendirme yaparken, 2 bini Marsilya’daki hastaneden olmak üzere ülke genelindeki hastanelerden korunma amaçlı kullanılan 8 bin 300 maskenin çalındığı açıklandı. Polisin maske hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattığı duyuruldu.

Öte yandan Marsilya’daki Conception Hastanesi'nden 2 bin olmak üzere toplam çalınan 8 bin 300 maskenin ve virüse karşı el temizliğinde kullanılan özel sıvıların yasa dışı yollarla satılacağı tahmin ediliyor.

MASKELERE EL KOYULDU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, devletin koruyucu maske stoklarına ve üretimine el koyduğunu açıkladı. Macron, el konulan maskelerin devlet tarafından sağlık personeli, profesyoneller ve koronavirüse yakalanan hastalara verilmek üzere el konulmuş olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa maske koronavirüs Kovid-19

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