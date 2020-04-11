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Fransa'da koronavirüs tedavisinde kullanılan klorokin hastaların yüzde 91,7'sini iyileştirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2020 17:06 | Son Güncelleme

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan klorokinin hastaların yüzde 91,7'sini 10 gün içinde iyileştirdiği belirtildi.

Fransa'da koronavirüs tedavisinde kullanılan klorokin hastaların yüzde 91,7'sini iyileştirdi

Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin, virisü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi.

YÜZDE 91,7'Sİ 10 İÇİNDE KORONAVİRÜSÜ ATLATTI

Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti.

DR. RAOULT, MACRON'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Ülkede Kovid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

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KLOROKİNİN KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILMASINA İZİN VERİLMİŞTİ

Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.

(AA)

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