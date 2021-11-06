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Fransa'da kuş gribi alarmı! En yüksek seviyeye çıkartıldı

06.11.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi gazetede yayımlanan kararda, Avrupa'da kuş gribi durumunun kötüleşmesine üzerine Fransa'da kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtildi. Ülkede kuş gribi alarm durumunun "yüksek" seviyeye çıkartıldığı da kaydedildi.

Fransa'da kuş gribi alarmı! En yüksek seviyeye çıkartıldı

Fransa’da kuş gribi alarmı en yüksek seviyeye çıkarılarak, kümes hayvanları karantinaya alındı.

Fransa’da resmi gazetede yayımlanan karara göre, kuş gribi alarmı en yüksek seviyeye çıkarıldı. Virüsle temastan kaçınmak için kümes hayvanlarının karantinaya alınması gerektiği belirtildi.

''EN YÜKSEK SEVİYEDE''

Fransa Tarım Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Avrupa'da kuş gribi durumunun kötüleşmesi üzerine ülkede kuş gribi alarmını en yüksek seviyeye çıkarıldığı duyuruldu. Bakanlık, Avrupa'da geçtiğimiz ağustos ayından bu yana 130 kuş gribi vakasının tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, kümes hayvanlarına ilişkin gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

Fransa’da geçtiğimiz yıl kuş gribi nedeniyle 3.5 milyon kümes hayvanı itlaf edilmişti.

(AA-İHA)

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Fransa
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