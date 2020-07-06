Fransa'da Macron'un yeni hükümeti açıklandı!

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, Edouard Philippe ve hükümetinin istifa etmesinin ardından Başbakanlık görevine getirilen Jean Castex'in kurduğu kabineyi duyurdu.

Kohler'in, Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamaya göre, kabineyi 17 kadın ve 14 erkek olmak üzere 31 isim oluşturuyor.

Hükümete yeni isimler katıldı. Ulusal Meclis'te 2016'da Yeşiller Partisi'nin (EELV) eski Grup Başkanvekilliği ve François Hollande Cumhurbaşkanlığı döneminde Bio çeşitlilik İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan Barbara Pompili Çevre Bakanı olarak atandı.

Ülkedeki ünlü ceza avukatı ve önemli kişiler ile siyasetçilerin avukatlığını yapan Eric Dupont-Moretti yeni Adalet Bakanı oldu. Dupont-Moretti'nin bu bakanlığa atanması ülkede sürpriz yarattı.

Kültür Bakanlığına ise Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy'nin Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde bakanlık yapan Roselyne Bachelot getirildi.

Santiago Adası'nda 1970'te dünyaya gelen ve Fransa'ya 1977'de gelen Elisabeth Moreno, Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak.