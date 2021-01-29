Fransa'da mutasyona uğramış koronavirüs bulaşan kişi sayısı günlük 2 bine çıktı

Sağlık Bakanı Olivier Veran, ocak başında yaklaşık 500 olan günlük mutasyonlu vaka sayısının 2 binlere çıktığını belirtti.

Fransa'da bir önceki Kovid-19 salgını dalgasının daha büyüğünün gelmesinden korktuklarını kaydeden Veran, hükümetin gelecek günlerde tedbir olarak daha kapsamlı kısıtlamalara hazırlandığını aktardı.

Veran, mutasyonlu vakaların büyük çoğunluğunda İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı bulaşan tür, geri kalanlarda ise Güney Afrika'da tespit edilen türün görüldüğünü ifade etti.

HASTANELERDEKİ DOLULUK ORANI ARTIYOR

"Diğer ülkelerde yaşananlardan çıkardığımız dersler, bu yeni türün muhtemelen daha güçlü bir salgın dalgasına yol açacağını gösteriyor." diyen Veran, bu kapsamda alınan tedbir ve kısıtlamaların yerinde ancak yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Veran, mutasyonlu Kovid-19 vakaları dahil Fransa hastanelerindeki doluluk oranının yüzde 60'lara çıktığına işaret etti.

Bakan Veran, bazı bölgelerdeki hastanelerin neredeyse dolduğunu, bu yüzden bölgeler arası hasta transferini gündeme aldıklarını söyledi.