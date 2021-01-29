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Fransa'da mutasyona uğramış koronavirüs bulaşan kişi sayısı günlük 2 bine çıktı

29.01.2021 02:48 | Son Güncelleme:
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Fransa'da mutasyona uğramış koronavirüs bulaşan kişi sayısı günlük 2 bine çıktı

Fransa'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan mutasyonunun görüldüğü vaka sayısı günlük 2 bine yükseldi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, ocak başında yaklaşık 500 olan günlük mutasyonlu vaka sayısının 2 binlere çıktığını belirtti.

Fransa'da bir önceki Kovid-19 salgını dalgasının daha büyüğünün gelmesinden korktuklarını kaydeden Veran, hükümetin gelecek günlerde tedbir olarak daha kapsamlı kısıtlamalara hazırlandığını aktardı.

Veran, mutasyonlu vakaların büyük çoğunluğunda İngiltere'de ortaya çıkan ve daha hızlı bulaşan tür, geri kalanlarda ise Güney Afrika'da tespit edilen türün görüldüğünü ifade etti.

HASTANELERDEKİ DOLULUK ORANI ARTIYOR

"Diğer ülkelerde yaşananlardan çıkardığımız dersler, bu yeni türün muhtemelen daha güçlü bir salgın dalgasına yol açacağını gösteriyor." diyen Veran, bu kapsamda alınan tedbir ve kısıtlamaların yerinde ancak yetersiz olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Veran, mutasyonlu Kovid-19 vakaları dahil Fransa hastanelerindeki doluluk oranının yüzde 60'lara çıktığına işaret etti.

Bakan Veran, bazı bölgelerdeki hastanelerin neredeyse dolduğunu, bu yüzden bölgeler arası hasta transferini gündeme aldıklarını söyledi.

Diğer yandan Fransa'da sendikaların çağrısıyla hükümetin Kovid-19 salgınının getirdiği sağlık krizini yönetemediği ve çalışma koşullarını iyileştirmediği gerekçesiyle ülke genelinde okulda çalışan hemşireler 26 Ocak'ta greve gitmişti.

Öğretmen ve öğrenciler de okul hemşirelerinin grevine destek vermişti.

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23 BİN 770 YENİ VAKA

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan açıklanan son verilere göre, Kovid-19 nedeniyle ülkede 348 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 74 bin 800'e çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 770 artışla 3 milyon 130 bin 629'a yükseldi.

Son 7 günde hastanelere yatırılan 11 bin 219 kişiden 1800'ü yoğun bakımda tedavi görüyor. (AA)


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