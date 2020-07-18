HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa’da Nantes Katedrali’nde yangın

Fransa’da Nantes Katedrali’nde yangın

DÜNYA HABERLERİ  | 18.07.2020 14:13 | Son Güncelleme

Fransa’daki Nantes Katedrali'nde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Fransa’da Nantes Katedrali’nde yangın

Fransa’nın Nantes kentindeki tarihi katedralde yangın çıktığı öğrenildi. Fransız itfaiyesinden yapılan açıklamada, en az 60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği belirtildi. Yangının nedeni henüz bilinmezken katedralin içinden alevler yükseldiği görüldü.

İtfaiye ekipleri çevredekilere bölgeden uzak durma çağrısı yaptı. Fransız polisinin konuyla ilgili kundaklama soruşturması başlattığı bildirildi.

Fransa'da Nisan 2019'da başkent Paris’in simge yapılarından Notre Dame Katedrali'nin restorasyon yapılan bölümünde yangın çıkmıştı. Yangın sonucu katedralin kulelerinden biri yıkılmış, çatısı ise tamamen çökmüştü.

3

2

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
'25 milyon insanımız koronavirüse yakalandı''25 milyon insanımız koronavirüse yakalandı'
Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya cami Danıştay kararı!Ayasofya ibadete açıldı mı? Ayasofya cami Danıştay kararı!

En Çok Okunan Haberler

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu!

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik partisinden istifa etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay noktayı koydu

'Torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

'Torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı

Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef'e katıldı!

Survivor 2020 yarışmacısı MasterChef'e katıldı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan-Ermenistan gerilimine Rusya'dan açıklama!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan zehir zemberek sözler!

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Diğer Haberler
İran'dan korkutan açıklama: 25 milyon insanımız koronavirüse yakalandı

'25 milyon insanımız koronavirüse yakalandı'

Ukraynalı haber spikerinin canlı yayında ön dişi düştü

Spikerinin canlı yayında ön dişi düştü

Singapur'da infial yaratan olay! İşkenceci anne ve babaya verilen ceza belli oldu

Ülkede infial yaratan olay! Oğullarına kaynar suyla işkence edip, öldürdüler

100 yaşındaki Tom Moore şövalye ilan edildi

Şövalye ilan edildi

Fransa'da Nantes Katedrali’nde yangın!

Fransa'da Nantes Katedrali’nde yangın!

AdımNerede?: Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı

AdımNerede?: Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.