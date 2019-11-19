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Fransa'da 'pefodili cerrah' skandalı: 180'den fazla çocuk anestezi etkisi altındayken taciz ve tecavüze uğradı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 17:14 | Son Güncelleme

Fransa'da bir cerrahın otuz yıldır yüzlerce çocuğu taciz ve tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Fransa'da 'pefodili cerrah' skandalı: 180'den fazla çocuk anestezi etkisi altındayken taciz ve tecavüze uğradı

Bazı taciz vakalarının hastalar aneztezi etkisindeyken yapıldığı belirlenirken, olay Fransa'da 'ülkenin en büyük pedofili skandalı' olarak anılıyor.

Fransa'nın Jonzac bölgesinden olan Joël Le Scouarnec isimli 68 yaşındaki Gastroenteroloji cerrahının meslek hayatına başladığından beri, 250'den fazla çocuğu taciz ettiği, bazılarına da tecavüz ettiği ortaya çıktı.

Taciz veya tecavüz olaylarının çoğunun hastalar anestezi etkisindeyken gerçekleştiği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Laurent Zuchowicz, olaya ilişkin 250 potansiyel mağdurun tespit edildiği ve 184 kişinin şikayette bulunmayı planladığı açıkladı. Zuchowicz, polisin bu kişilerden 209'unun ifadesine başvurduğunu belirtti.

6 YAŞINDAKİ BİR KIZIN ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI!

Le Parisien'de yer alan habere göre, Scouarnec iki sene önce altı yaşındaki bir kızın tecavüze uğradığını söylemesi üzerine tutuklandı.

Cerrahın evinde yapılan aramada ise çocuk pornoları ve çocuk ameliyatlarını 'seks sahneleri' gibi anlatan günlükler bulundu.

The Sun'da yer alan haberde ise cerrahın 2005'de pornografik çocuk fotoğrafları bulundurmakla suçlandığı ancak 2017'de tutuklanana kadar hastanede görev yapmaya devam ettiği belirtiliyor.

AVUKATI 'SAF FANTEZİLER' DEDİ

Scouarnec'in avukatı Francesca Satta, AFP'ye yaptığı açıklamada günlüklerin 'saf fanteziler' içerdiğini söyledi ancak cerrahın bazı çocukları taciz ettiğini kabul etti.

Scouarnec, 2020 Mart'ında yargılanmaya başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa PEDOFİLİ SKANDAL

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