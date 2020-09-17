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Fransa'da sağcı vekiller, başörtülü öğrencinin bulunduğu parlamento toplantısını terk etti

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 22:50 | Son Güncelleme

Fransa'da sağcı ve cumhuriyetçi milletvekilleri parlamentoda başörtülü bir öğrencinin hazır bulunduğu toplantıyı terk etti.

Fransa'da sağcı vekiller, başörtülü öğrencinin bulunduğu parlamento toplantısını terk etti

Ülkenin başkenti Paris'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve gençliğe etkilerinin tartışıldığı parlamento toplantısında bazı sağcı milletvekilleri ile iktidar partisi üyesi Anne-Christine Lang, öğrenci sendikası temsilcisi Maryam Pougetoux'nun başörtülü olmasını kabullenmediklerini belirterek toplantıdan ayrıldı.

Lang daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, demokrasinin kalbi ulusal mecliste düzenlenen bir toplantıda başörtülü birinin bulunmasını hazmedemediğini savundu.

İktidar partisi üyesi Lang, "Cumhuriyetçi değerler ile laikliğe bağlı feminist ve kadın hakları koruyucusu bir milletvekili olarak başörtülü birinin toplantımıza katılmasını kabul edemiyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan oturumu yöneten bir başka iktidar partisi üyesi Sandrine Mörch ise oturum sırasındaki tepkiyi gereksiz bularak, insanların dini kıyafetleriyle toplantıya katılmasını engelleyen bir kural bulunmadığını vurguladı.

Mörch, başörtüsü etrafında oluşturulan sahte tartışmanın gençlerin geleceğinin ele alındığı bu toplantıyı zemininden kaydırmasına müsaade etmeyeceğini kaydetti.

Öğrenci birliği UNEF, 2018’de Maryam Pougetoux’yu sözcü olarak atadığında dönemin Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa ve çok sayıda siyasi figürün eleştirisine maruz kalmıştı. (AA)

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