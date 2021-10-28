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Fransa'da sağlıkçı depremi! 1300 hemşire istifa etti

28.10.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülkede 1300 hemşirenin görevinden istifa ettiğini, bunun nedenlerini anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Fransa'da sağlıkçı depremi! 1300 hemşire istifa etti

Veran, Blois kentindeki bir hastaneyi ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Ülkede 1300 hemşirenin görevinden istifa ettiğini duyuran Veran, bunun nedenlerini anlamaya çalıştıklarını belirtti.

"YORGUNLAR"

Veran, hemşirelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yıllık izinlerini ertelemek durumunda kaldıklarını, bu nedenle yorgun olduklarını ve kendilerine zaman ayırmalarına ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Buradaki hastanedeki 230 yatağın 5'inin iptal edildiğini ifade eden Veran, devlet hastanelerinde hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırılmasına ilişkin, "Dün duyduğum yüzde 20 sayısından uzağız." dedi.

YATAKLARIN YÜZDE 20'Sİ KALDIRILDI

Liberation gazetesinin haberinde, Bilim Kurulu ve Fransa Tıp ve Biyoloji Etik Komitesi (CCNE) Başkanı Jean-François Delfraissy'nin yaptığı araştırmanın mevcut durumda hemşire, doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle devlet hastanelerinde yatakların en az yüzde 20'sinin kaldırıldığını ortaya koyduğu aktarılmıştı.

Ülke genelinde hastanelerde mevcut yatak sayısı 387 bin olarak belirlenmişti ancak personel eksikliği nedeniyle hepsinin kullanılamadığı kaydedilmişti.

Hastanelerde geçen yıl 5 bin 800 ve 2013'ten bu yana en az 27 bin yatağın kaldırıldığı aktarılmıştı. Başkent Paris ve çevresinde toplam 20 bin yatak kapasiteli hastanelerde 3 bin 566 yatağın kaldırıldığı bilgisi paylaşılmıştı. (AA)

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Fransa
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