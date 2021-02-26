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Fransa'da Saint-Senier-de-Beuvron köyü, Starlink projesini reddetti

26.02.2021 09:06 | Son Güncelleme:
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Fransa'da Saint-Senier-de-Beuvron köyü, Starlink projesini reddetti

Fransa’da Elon Musk’a ait Starlink şirketinin projesine ev sahipliği yapmak için seçilen Saint-Senier-de-Beuvron köyü, Starlink şirketinin köy arazisine uydu internet anteni kurmasını reddetti.

Fransa’daki Saint-Senier-de-Beuvron köyü, SpaceX'in ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk’a ait Starlink şirketinin projesine ev sahipliği yapmak için seçilmişti. 350 nüfuslu Saint-Senier-de-Beuvron köyü ise, Musk’un projesinin köy arazisinde yapılmasını reddetti.

'BU BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR'

Saint-Senier-de-Beuvron Belediye Başkanı Yardımcısı Noemie Brault yaptığı açıklamada, proje hakkında endişelerini dile getirerek, "Projede, bu sinyallerin etkisi hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bu bizi endişelendiriyor çünkü sinyallerin insan veya hayvan sağlığı üzerindeki nihai etkilerine dair hiçbir veriye sahip değiliz. Önlem olarak belediye meclisi, projeye hayır kararı verdi" ifadelerini kullandı. Musk'un Neuralink projesine atıfta bulunan Brault, "İnsanların beyinlerine bir çip yerleştirmek istediğini duyduğunuzda, bu korkutucu" dedi.

Köy sakinlerinden Marie Falguieres ise, "Elon Musk'a saldırmıyoruz, teknoloji düşmanı değiliz. Ben koyda bir rehberim, internet sitem var. Kocam evden çalışıyor. Ancak bu antenler Fransa'da tamamen yenidir. Tehlike olup olmadığını bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Starlink projesi, Fransa için planlanan dört bölgeden biri olan Saint-Senier-de-Beuvron’e antenlerin kurulması için Fransız yasal onayını almıştı. Musk ise projede, dünyanın herhangi bir yerindeki uzak bölgelere hızlı internet sağlamak için bin 440 adet uyduyu Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Fransa
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