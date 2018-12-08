Fransa'da Sarı Yelekliler protestosu! İşte Fransa'da son durum

Fransa'nın başkenti Paris'te Sarı Yelekler'in düzenlediği protestoya güvenlik güçleri biber gazıyla müdahale etti. Fransa İçişleri Bakanlığı, protestolara 31 bin kişinin katıldığını duyurdu. Burada en az 720 kişi gözaltına alındı. Sarı Yelekliler'in düzenlediği protestolarda şu ana kadar en az 30 eylemci yaralandı.

POLİS, BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Sarı Yelekler başta Paris olmak üzere ülke genelinde akaryakıt zamlarını ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto etti. Ülke genelinde 89 bin polisin görevlendirildiği protestolarda polis, Sarı Yelekler'e biber gazıyla müdahale etti.

"MACRON İSTİFA" SLOGANLARI YÜKSELDİ

Champs Elysées Meydan'ında eylemciler "Macron istifa", "Koyun değiliz" şeklinde sloganlar attı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada gün boyunca, geçmiş eylemlere göre, daha yoğun kontrol ve direkt müdahale olacağını ifade etti.

ZIRHLI ARAÇLAR İLK DEFA SOKAĞA İNDİ

Sarı Yelekliler eyleminde zırhlı araçlar ilk kez sokağa indi.

AVRUPA PARLAMENTOSU BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'sarı yelekliler', Avrupa Parlamentosu binasına girmeye çalıştı. Polis, protestocuları dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Polisin sert müdahalede bulunduğu göstericilerin eylemleri birçok noktada sürüyor.

GÖSTERİLER HOLLANDA VE BELÇİKA'YA DA SIÇRADI

Paris'teki protestolar Hollanda ve Belçika'ya da sıçradı. Hollanda'da Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanan kalabalık, "Rutte istifa", "Rutte defol git" sloganları attı.

(AJANSLAR)

