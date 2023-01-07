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Fransa'da 'Sarı Yelekliler' yeniden sokaklarda! 2023'ün ilk protestosunu gerçekleştirdiler

07.01.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da 2018 yılından bu yana eylemlerini sürdüren 'Sarı Yelekliler' yeniden sokaklara çıktı. Covid-19 salgını nedeniyle bir süredir eylemlerine ara veren 'Sarı Yelekliler', başkent Paris'te gösteri düzenledi. Enflasyon, enerji krizi ve emeklilik reformu gibi konular üzerinden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u eleştiren grup, 2023 yılının ilk protestonu gerçekleştirmiş oldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentte, gösteriler sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Fransa'da 'Sarı Yelekliler' yeniden sokaklarda! 2023'ün ilk protestosunu gerçekleştirdiler

Fransa’nın başkenti Paris’te 17 Kasım 2018 tarihinde yükselen akaryakıt fiyatlarının artışına karşı yaptıkları eylemlerin ardından ülkede etkili olan 'Sarı Yelekliler' yeni yılın ilk protestosunu gerçekleştirdi.

MACRON'U HEDEFE KOYDULAR

Başkentte toplanan grup, düzenlenen gösteride enerji ve gıda ürünlerine bağlı olarak yükselen enflasyon yüzünden alım gücünün düşmesini ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformunu eleştirdi.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gösteride, herhangi bir problem yaşanmadı.

Ortaya çıktığı ilk haftalarda Fransa’da gösteriler düzenleyen Sarı Yelekliler, Covid-19 salgınıyla birlikte eylemlerine ara vermiş, daha sonra da yaptıkları eylemlerle kendilerinden söz ettirmeyi sürdürmüşlerdi. (İHA)

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Fransa Protesto

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