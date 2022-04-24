Fransa'da seçim günü! Cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron mu Marine Le Pen mi kazanacak?

Fransa'da halk, bugün düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda sandık başına gidecek. Yarış Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen arasında gerçekleştirilecek.

Oy verme işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayıp 19.00'da sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek.

RESMİ SONUÇLAR 27 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

Araştırma şirketleri sandıklar kapandıktan sonra seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayacak ancak euronews Türkçe'nin haberine göre resmî sonuçlar Anayasa Konseyi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

Kamuoyu yoklamalarında ilk turda yüzde 21,95 oy alan aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un, seçmenlerinin yüzde 42'sinin Macron'a ve yüzde 25'inin Le Pen'e oy vereceği ifade ediliyor.

Le Pen'in 20 Nisan'daki canlı yayınında Macron ile karşı karşıya geldiği tartışma programından sonra mevcut cumhurbaşkanına destek verenlerin oranı 1 puan arttı. Yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 59'u canlı yayın programında Macron'un daha ikna edici buldu. Le Pen için bu oran yüzde 39 olarak belirlendi.

Le Pen, aradığı desteği, seçimin ilk turunda yüzde 7 oy alan aşırı sağcı Eric Zemmour'un seçmenlerinde buldu. Anketlere göre, Zemmour taraftarlarının yüzde 72'si ikinci turda Le Pen'e oy verecek.



