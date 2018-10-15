Fransa'da şiddetli yağış can aldı

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yağışlar nedeniyle şimdiye kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Başbakan ve Geçici İçişleri Bakanı Edouard Philippe'in öğleden sonra bölgeye gideceği bildirilen açıklamada, ilk belirlemelere göre, bölgede yaklaşık 10 bin haneye elektrik verilemediği kaydedildi.
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