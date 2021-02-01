Fransa'da son 24 saatteKovid-19'dan 456 kişi öldü

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 347 artışla 3 milyon 201 bin 461'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 456 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 76 bin 512'ye çıktı.

Hastanelerde 3 bin 228'i yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 914 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 913 artışla 225 bin 319'a ulaştı. Hastanelerde bulunanların sayısı artmaya devam ediyor.

Le Havre Belediyesinden yapılan açıklamada, eski Başbakan ve Belediye Başkanı Edouard Philippe'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Philippe'in sağlık durumunun iyi olduğu ve çalışmalarını uzaktan takip ettiği kaydedildi. (AA)

