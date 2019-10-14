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Fransa Da Suriye'den Askerlerini Çekmeye Hazırlanıyor

14.10.2019 13:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nın ilerleyişi sürerken, ABD'nin 1000 askerini daha bölgeden çekeceğini açıklamasından bir kaç saat sonra Fransa da bölgede görev yapan askerlerinin güvenliği için bir dizi önlem alınacağını açıkladı

Fransa Da Suriye'den Askerlerini Çekmeye Hazırlanıyor

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nın ilerleyişi sürerken, ABD'nin 1000 askerini daha bölgeden çekeceğini açıklamasından bir kaç saat sonra Fransa da bölgede görev yapan askerlerinin güvenliği için bir dizi önlem alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yaptığı toplantının hemen ardından, Elysee Sarayı'nda Güvenlik Konseyi'ni topladı. Elysee Sarayı'ndan Güvenlik ve Savunma Konseyi'nde alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fransız askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir dizi önlem alınacağı" duyuruldu. Açıklamada, ne tür önlemler alınacağı ya da askerlerin nereye çekileceği konusunda bilgi verilmedi.

Yazılı açıklama, ABD'nin Kuzey Suriye'den 1000 askerini çekeceğini açıklamasından bir kaç saat sonra geldi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, "Fransa'nın operasyonu bütün gücüyle kınadığı ve biran evvel durdurulması için müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceği" vurgulandı.

Bölgede birinci önceliğin IŞİD ile mücade olduğunun altı çizilen açıklamada, "Kürt güçleri tarafından tutulan IŞİD'li tutsakların kaçması riski göz önünde tutuldu. Bu bağlamda, ulusal topaklarımızın güvenliği için de önlemler alınmıştır" denildi.

Fransız diplomatlar daha önce de, eğer en güçlü lojistiğe sahip olan ABD ordusu bölgeyi terkederse, Fransız ordusunun da terketmek zorunda kalacağını açıklamıştı. Reuters Haber Ajansı’na konuşan yerel bir diplomatik kaynak, geçtiğimiz Perşembe günü Fransız ordusunun da özel güçlerini bölgeden çekmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Le Figaro gazetesi de, Suriye'nin kuzeyinde bir kaç yüz Fransız askerinin, Kürt milislerle birlikte görev yaptığını ve Fransız askerlerinin de Türkiye'den gelen bombardımanın hedefi haline dönüştüğünü yazdı.

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