Fransa da Suriye'den askerlerini çekmeye hazırlanıyor

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı’nın ilerleyişi sürerken, ABD'nin 1000 askerini daha bölgeden çekeceğini açıklamasından bir kaç saat sonra Fransa da bölgede görev yapan askerlerinin güvenliği için bir dizi önlem alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yaptığı toplantının hemen ardından, Elysee Sarayı'nda Güvenlik Konseyi'ni topladı. Elysee Sarayı'ndan Güvenlik ve Savunma Konseyi'nde alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fransız askerlerinin güvenliğinin sağlanması için bir dizi önlem alınacağı" duyuruldu. Açıklamada, ne tür önlemler alınacağı ya da askerlerin nereye çekileceği konusunda bilgi verilmedi.

Yazılı açıklama, ABD'nin Kuzey Suriye'den 1000 askerini çekeceğini açıklamasından bir kaç saat sonra geldi. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ayrıca, "Fransa'nın operasyonu bütün gücüyle kınadığı ve biran evvel durdurulması için müttefikleriyle yakın çalışmaya devam edeceği" vurgulandı.